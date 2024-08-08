0
0
41
НОВОСТИ

Число абортов в США превысило показатели, зафиксированные до частичного запрета

16:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество абортов в США возросло в первом квартале 2024 года и превышает показатели, которые наблюдались до частичного или полного запрета абортов в ряде штатов в 2022 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад некоммерческой организации Society of Family Planning.

Согласно документу, ежемесячное число абортов в США в январе текущего года впервые превысило 100 тыс., а среднемесячный показатель за первый квартал этого года превысил 98 тыс. Авторы доклада отмечают, что в период с марта по июнь 2022 года эти цифры оставались ниже планки в 90 тыс., до того момента, как штаты получили право запрещать аборты по своему усмотрению.

По данным доклада, одной из причин подобного роста стал доступ к абортам посредством телемедицины, который позволяет обойти запрет на процедуру, действующий в некоторых штатах. Количество таких процедур составило 20% от общего числа в марте 2024 года, уточняет организация.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5290
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5638
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5151
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5347
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5267
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5294
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5266
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5282
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5221
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5230

Возврат к списку