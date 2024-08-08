Число абортов в США превысило показатели, зафиксированные до частичного запрета

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество абортов в США возросло в первом квартале 2024 года и превышает показатели, которые наблюдались до частичного или полного запрета абортов в ряде штатов в 2022 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад некоммерческой организации Society of Family Planning.

Согласно документу, ежемесячное число абортов в США в январе текущего года впервые превысило 100 тыс., а среднемесячный показатель за первый квартал этого года превысил 98 тыс. Авторы доклада отмечают, что в период с марта по июнь 2022 года эти цифры оставались ниже планки в 90 тыс., до того момента, как штаты получили право запрещать аборты по своему усмотрению.

По данным доклада, одной из причин подобного роста стал доступ к абортам посредством телемедицины, который позволяет обойти запрет на процедуру, действующий в некоторых штатах. Количество таких процедур составило 20% от общего числа в марте 2024 года, уточняет организация.