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НОВОСТИ

Домклик задействовал дистанционную оценку строительства домов

18:04 08.08.2024

Домклик, сервис Сбербанка по сделкам с недвижимостью, интегрировал в процесс оценки строительства домов своих клиентов по всей России платформу Рососмотр. Она создана стартапом VIEWAPP, выпускником международного акселератора Sber500.

Платформа позволяет клиентам провести осмотр самостоятельно и удаленно, а сотрудникам Домклик – проверить данные на достоверность. На основе собранной информации банк принимает решение о выдаче следующего транша кредита для продолжения строительства в течение 10 минут вместо нескольких часов. Приложением уже воспользовались более 50 000 человек.

Рососмотр – платформа для создания и управления любыми видами осмотров и мобильное приложение с защитой создаваемого контента от подмены и изменения. Пользователи самостоятельно проводят дистанционный осмотр и загружают необходимые фото и видео в приложение для смартфона. Осмотры проводятся по заранее разработанным сценариям. Кроме самих фотографий и видео, Домклик видит точные координаты, где сделаны снимки, поэтому может соотнести их с координатами участка, на котором должен быть построен дом, и убедиться в подлинности строительства. Система имеет высокую степень защиты от подмены геокоординат.

«Приложение Рососмотр – образец инновационных разработок, которые меняют правила игры в строительстве и финансах, а главное приносят реальную пользу нашим клиентам, – отметил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Основная задача, которую оно решает – фиксация этапов строительства объекта для подтверждения банку целевого использования кредитных средств. Приложение гарантирует точность в определении геолокации объекта, блокирует подмену и изменения реальных снимков, а также с помощью нейронных сетей выявляет подозрительные осмотры. Все это значительно сокращает время на принятие решения банком о выдаче нового транша, и мы рады, что уже более 50 тысяч наших клиентов смогли воспользоваться приложением».

Стартап VIEWAPP является выпускником первой волны международного акселератора для ИТ-стартапов Sber500. Также используется СберЛизингом для удаленного осмотра имущества.

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