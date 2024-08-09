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НОВОСТИ

Москвич из района Ясенево стал семимиллионным участником «Активного гражданина»

11:33 09.08.2024

В проекте «Активный гражданин» участвуют уже более 7 млн пользователей. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за 10 лет на портале проведено более 6,6 тысячи голосований по темам, которые связаны с благоустройством, цифровизацией, здравоохранением, культурой, транспортом, а также предпринимательством. «Благодаря проекту москвичи принимают важные решения для своего двора, района и всего города, - отметила Сергунина. - За десятилетие собрано больше 260 миллионов мнений по самым разным вопросам. Семимиллионным участником сообщества стал житель района Ясенево, работающий шеф-кондитером в одном из ресторанов столицы».

За десять лет пользователи проекта смогли выбрать названия для 130 улиц, скверов, бульваров, станций метро и вокзалов Московских центральных диаметров. Также они голосовали за клички 15 животных из Московского зоопарка, с «Городской фермы» и из «Москвариума» на ВДНХ. Также проект помогает определить, какие события должны быть включены в программу Дня города, выяснить лучшие проекты реставрации, места для отдыха, туристические маршруты и предприятия торговли и услуг с наиболее красочным праздничным оформлением. В настоящий момент пользователи проекта «Активный гражданин» определяют победителей фотоконкурса «Планета Москва».

Горожане, участвующие в опросах, викторинах и других мероприятиях получают баллы, которые потом обменивают на билеты в театры и музеи, сувениры продукцию, скидки в магазинах, подписки на онлайн-сервисы.

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