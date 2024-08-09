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Оперативная обстановка в Курской области остается сложной — врио губернатора

12:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, организована система оказания помощи вынужденным переселенцам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организована система оказания помощи вынужденным переселенцам», — написал он.

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