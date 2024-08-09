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Атака на Курск станет стратегическом тупиком для ВСУ и приведет к большим потерям — Neue Zürcher Zeitung

13:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение атаковать Курскую область заведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в тупик и приведет к большим потерям среди военнослужащих, вызвав недовольство Запада. Об этом говорится в материале газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание отмечает, что «эффект неожиданности» после атаки на Курск «сошел на нет». Теперь российские войска, как утверждает NZZ, смогут перераспределить силы, что «станет проблемой для украинцев», а ставки для Киева, который решил «идти ва-банк», резко возрастут.

Газета указывает, что «Украина больше теряет, чем выигрывает» от решения атаковать Курскую область, имея в виду военнослужащих, которых ВСУ и так не хватает. Помимо этого, Курская область, как пишет издание, «не имеет для Украины стратегического значения», а в Вашингтоне или Берлине едва ли «встретят аплодисментами» фотографии западной техники на российской территории.

Посредством подобных нападений ВСУ «не удастся выиграть» конфликт, и в стратегическом плане атака на Курс — это «тупик», заключает газета.

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