США следует поэтапно вывести часть войск из Европы — Foreign Affairs

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны поэтапно выводить свои войска из Европы, чтобы заставить ее самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Такое мнение высказывается в статье американского журнала Foreign Affairs.

«Соединенным Штатам следует начать выводить часть своих военнослужащих из Европы, переложив на плечи европейцев ответственность за обеспечение войск, необходимых для европейской безопасности», — считают директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института имени Катона Джастин Логан и доцент Университета штата Мэриленд Джошуа Шифринсон.

По их оценке, на территории континента в настоящее время размещено около 100 тыс. американских военнослужащих, причем больше всего их дислоцировано в Германии. Сокращение их численности аналитики предлагают начать с дополнительных 20 тыс., которые президент США Джо Байден ввел в Европу после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году. После вывода 20 тыс. «Вашингтон должен сообщить о своем намерении возобновить вывод 12 тыс. военнослужащих из Германии», говорится в статье.

Поэтапное возвращение из Европы в США суммарно 32 тыс. американских военных должно заставить европейских союзников по НАТО самостоятельно заняться обеспечением своей безопасности, считают Логан и Шифринсон.