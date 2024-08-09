В Израиле опасаются, что арабские страны не помогут отразить атаку Ирана — WP

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля выражают опасения, что сотрудничающие с США арабские страны не будут участвовать в отражении возможного удара Ирана по еврейскому государству. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как напоминает издание, 13 апреля Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ участвовали в успешном отражении атаки Ирана на Израиль с использованием ракет и беспилотников. Несмотря на это, сейчас Иордания и Саудовская Аравия заявили, что «не хотят, чтобы их воздушное пространство превращалось в зону боевых действий», а Египет отказался принимать участие в «отражении иранской атаки» на Израиль, пишет газета.

Неназванный влиятельный израильский политик в комментарии изданию охарактеризовал такие публичные заявления арабских стран как «очень тревожные». По его словам, отношения между ними и Израилем очень хрупки и прошли серьезную проверку на опыте лишь однажды — при отражении массированного иранского удара в апреле. Чиновник отметил, что в нынешней ситуации, столкнувшись с перспективой полномасштабной войны, «Израиль действует совершенно в одиночку».