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Бах решил уйти с поста главы МОК по истечении срока полномочий

20:00 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Об этом он заявил журналистам.

Ранее сообщалось, что решение о поправке в Олимпийскую хартию, позволявшей расширить полномочия Баха на посту президента МОК, не было принято на 142-й сессии организации в Париже. На 141-й сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

«Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — сказал Бах.

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