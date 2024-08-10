Бах решил уйти с поста главы МОК по истечении срока полномочий
20:00 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Об этом он заявил журналистам.
Ранее сообщалось, что решение о поправке в Олимпийскую хартию, позволявшей расширить полномочия Баха на посту президента МОК, не было принято на 142-й сессии организации в Париже. На 141-й сессии МОК в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
«Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — сказал Бах.
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