Одним из основных драйверов экономики страны является строительная отрасль - Мишустин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики страны. Телеграмма опубликована на сайте правительства.



«Отрасль является одним из основных драйверов отечественной экономики и, несмотря на внешнее давление, динамично развивается. Продолжается цифровая трансформация сферы, внедряются передовые инженерные технологии и инструменты, инновационные материалы», — говорится в сообщении.



Мишустин отметил, что это «позволяет совершенствовать производственный процесс, в короткие сроки наращивать объемы вводимого жилья, дорог, социальных и инфраструктурных объектов». Он также заявил об особом внимании к подготовке квалифицированных специалистов в отрасли, укреплению научного и кадрового потенциала.







