Протестующие, заблокировавшие ж/д станции в Белграде, разогнаны полицией - МВД

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников протеста против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий, которые накануне заблокировали железнодорожное сообщение, заняв пути на центральном городском вокзале и станции Нови-Београд. Об этом заявил министр внутренних дел Ивица Дачич.



«Министерство внутренних дел, в соответствии с законами Республики Сербия и своими полномочиями, обеспечило беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения. Благодаря вмешательству полиции в 05:30 (06:30 мск — прим. ТАСС) при строгом соблюдении полицейских полномочий стало возможным беспрепятственное железнодорожное сообщение, что создало условия для нормального функционирования общественной жизни в интересах всех граждан», — приводятся слова Дачича в заявлении пресс-службы ведомства.



Ранее глава правоохранительного ведомства сообщал, что прошедшая в Белграде акция протеста, в которой приняли участие до 27 тысяч человек, была организована «по сценарию цветных революций». Блокирование моста Газела, соединяющего старую и новую части города, части международной трассы Е75, а также акции на железнодорожных станциях «поставили под угрозу безопасность граждан». Дачич подчеркнул, что все организаторы были неоднократно предупреждены об ответственности, а нарушители правопорядка понесут наказание в соответствии с законодательством.





