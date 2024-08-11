Протестующие, заблокировавшие ж/д станции в Белграде, разогнаны полицией - МВД
13:25 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство внутренних дел, в соответствии с законами Республики Сербия и своими полномочиями, обеспечило беспрепятственное осуществление железнодорожного сообщения. Благодаря вмешательству полиции в 05:30 (06:30 мск — прим. ТАСС) при строгом соблюдении полицейских полномочий стало возможным беспрепятственное железнодорожное сообщение, что создало условия для нормального функционирования общественной жизни в интересах всех граждан», — приводятся слова Дачича в заявлении пресс-службы ведомства.
Ранее глава правоохранительного ведомства сообщал, что прошедшая в Белграде акция протеста, в которой приняли участие до 27 тысяч человек, была организована «по сценарию цветных революций». Блокирование моста Газела, соединяющего старую и новую части города, части международной трассы Е75, а также акции на железнодорожных станциях «поставили под угрозу безопасность граждан». Дачич подчеркнул, что все организаторы были неоднократно предупреждены об ответственности, а нарушители правопорядка понесут наказание в соответствии с законодательством.
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