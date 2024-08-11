Для перезагрузки отношений Грузия ожидает от США встречных шагов - премьер-министр

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии ожидают от США встречных шагов, которые нормализуют отношения между странами. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.



«США — очень большая страна с мировым влиянием. Грузия многое не может изменить в наших отношениях. Все в руках наших американских партнеров. Мы ожидаем встречных шагов. <…> Если подходы будут изменены существенно, то в таком случае ничего не помешает перезагрузке отношений. Главным является справедливость, справедливый подход», — сказал Кобахидзе.



Глава грузинского правительства прокомментировал встречу с сенатором США Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером, которая состоялась в субботу в Тбилиси. Он отметил, что на встрече с законодателями сообщил, что отношения Грузии и США были испорчены прежним американским послом Келли Дегнан. По словам премьера, в 2021 году бывший посол США участвовала в попытке провести в Грузии досрочные парламентские выборы, а после того, как в июне 2022 года республике не дали статус кандидата в члены ЕС, Дегнан участвовала в «революционных процессах».





