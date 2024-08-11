ФРГ станет главной мишенью для РФ после размещения ракет США - Вагенкнехт

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт считает, что размещение дальнобойного оружия США в Германии грозит превратить ФРГ в главную мишень для российских ядерных ракет. Об этом она заявила редакционному объединению RND.



«Это оружие не закрывает бреши в обороне, но это наступательное оружие, которое может превратить Германию в первоочередную цель российских ядерных ракет. Тому, что никакая другая европейская страна не размещает такие ракеты на своей территории, есть причины», — сказала Вагенкнехт. Она отметила, что ее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) пойдет на возможные коалиционные переговоры на региональном уровне только при условии несогласия потенциальных партнеров с планами размещения американских ракет в Германии.



«BSW будет участвовать только в таком земельном правительстве, которое ясно отвергает ракетные планы США, значительно повышающие для Германии угрозу войны», — подчеркнула Вагенкнехт. В сентябре региональные выборы состоятся в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Как показывают последние опросы, недавно созданный BSW в этих регионах может в значительной степени изменить политический ландшафт и заставить считаться с собой при формировании земельных правительств.







