Боррель призвал ввести санкции ЕС против министра нацбезопасности Израиля

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель призвал ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

«Когда весь мир добивается перемирия в Газе министр Бен-Гвир призывает к отключению воды и энергии гражданскому населению. Это призыв к военному преступлению. Санкции должны быть на повестке ЕС», — написал в воскресенье Боррель в соцсети X.