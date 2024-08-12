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Боррель призвал ввести санкции ЕС против министра нацбезопасности Израиля

09:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель призвал ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

«Когда весь мир добивается перемирия в Газе министр Бен-Гвир призывает к отключению воды и энергии гражданскому населению. Это призыв к военному преступлению. Санкции должны быть на повестке ЕС», — написал в воскресенье Боррель в соцсети X.

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