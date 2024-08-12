11 тыс. жителей Краснояружского района вывезены в связи с активностью ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 11 тыс. жителей Краснояружского района Белгородской области вывезены в безопасные места в связи с активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации района Андрей Миськов.

«Централизовано провели вывоз жителей Краснояружского района. На настоящий момент из 11,5 тыс. жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тыс. человек. Порядка 500 [человек], включая администрацию, остаются на рабочих местах», — написал он.