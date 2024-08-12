На Шпицбергене температура впервые превысила 20 градусов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордная температура в 20,3 градуса Цельсия была зарегистрирована на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Норвежский метеорологический институт в соцсети X. «Выходные на Шпицбергене выдались рекордно жаркими. В августе в аэропорту Шпицбергена впервые температура превысила 20 градусов», — отметили метеорологи.

Аэропорт Шпицбергена расположен к северо-востоку от административного центра архипелага — города Лонгйир. Предыдущий рекорд в этом месте составлял 18,1 градуса.