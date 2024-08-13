ФБР считает, что иранские хакеры пытались атаковать штабы как Трампа, так и Байдена — WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные хакеры, якобы связанные с Ираном, пытались атаковать предвыборный штаб не только республиканца Дональда Трампа, но и демократа — президента США Джо Байдена до его выхода из предвыборной гонки. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их сведениям, трое сотрудников предвыборного штаба Байдена до его выхода из гонки получили фишинговые электронные письма. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что «за попытками украсть данные двух предвыборных штабов стоял Иран», отмечает издание. На данный момент следователи «не располагают свидетельствами» того, что попытки взлома предвыборных штабов увенчались успехом. При этом есть данные о том, что хакеры получили доступ к электронной переписке бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, «официально не связанного с предвыборным штабом» республиканца.

Как пишет WP, ФБР начало расследование в июне текущего года. Сотрудники спецслужбы в рамках расследования обратились среди прочего к компании Google. Издание отмечает также, что сотрудники штаба Трампа изначально не уведомили ФБР о попытке взлома «из-за недоверия» к нему.