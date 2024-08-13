ФБР считает, что иранские хакеры пытались атаковать штабы как Трампа, так и Байдена — WP
09:20 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные хакеры, якобы связанные с Ираном, пытались атаковать предвыборный штаб не только республиканца Дональда Трампа, но и демократа — президента США Джо Байдена до его выхода из предвыборной гонки. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По их сведениям, трое сотрудников предвыборного штаба Байдена до его выхода из гонки получили фишинговые электронные письма. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что «за попытками украсть данные двух предвыборных штабов стоял Иран», отмечает издание. На данный момент следователи «не располагают свидетельствами» того, что попытки взлома предвыборных штабов увенчались успехом. При этом есть данные о том, что хакеры получили доступ к электронной переписке бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, «официально не связанного с предвыборным штабом» республиканца.
Как пишет WP, ФБР начало расследование в июне текущего года. Сотрудники спецслужбы в рамках расследования обратились среди прочего к компании Google. Издание отмечает также, что сотрудники штаба Трампа изначально не уведомили ФБР о попытке взлома «из-за недоверия» к нему.
НОВОСТИ
- 09:40 13.08.2024
- В штабе «Единой России» продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области
- 09:32 13.08.2024
- Индия и РФ работают над введением базового обменного курса рупии к рублю — СМИ
- 09:05 13.08.2024
- Страны ЕС плохо относятся к США, заявил Трамп
- 09:00 13.08.2024
- Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ
- 22:40 12.08.2024
- Британия, США, Италия, Франция и ФРГ призвали Иран прекратить угрожать Израилю атакой
- 22:00 12.08.2024
- Африка требует два места постоянных членов в Совбезе ООН — президент Сьерра-Леоне
- 21:20 12.08.2024
- ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
- 20:56 12.08.2024
- В штабе ЕР на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки участников СВО
- 20:40 12.08.2024
- Президент Палестины прибыл в Россию — замглавы МИД РФ
- 20:00 12.08.2024
- В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации, 121 тыс. жителей покинули регион
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать