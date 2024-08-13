Верховный суд РФ предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Соответствующий законопроект представлен на Пленуме Верховного суда для внесения в Госдуму.

В настоящее время приостанавливать уголовные дела по ходатайству командования воинской части в отношении лиц, заключивших контракт или уже проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, возможно лишь на этапе предварительного следствия. Законопроектом предусмотрено, что приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда только поступило уголовное дело, суд, уже вынесший приговор (независимо от поступления апелляционной жалобы) или суд апелляционной инстанции.