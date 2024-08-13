0
0
161
НОВОСТИ

Верховный суд РФ предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

11:32 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Соответствующий законопроект представлен на Пленуме Верховного суда для внесения в Госдуму.

В настоящее время приостанавливать уголовные дела по ходатайству командования воинской части в отношении лиц, заключивших контракт или уже проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, возможно лишь на этапе предварительного следствия. Законопроектом предусмотрено, что приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, куда только поступило уголовное дело, суд, уже вынесший приговор (независимо от поступления апелляционной жалобы) или суд апелляционной инстанции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5464
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5815
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5333
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5527
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5451
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5472
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5444
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5463
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5399
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5405

Возврат к списку