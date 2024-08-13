В 2024 году в РФ предотвращено 110 терактов
13:20 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников, проводя заседание НАК по вопросам повышения готовности субъектов РФ к отражению террористических посягательств и задачах профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции.
«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1 050 лиц», — привели слова Бортникова в информационном центре НАК.
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