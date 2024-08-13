Вице-канцлер ФРГ заявил, что мер для выхода страны из кризиса принято недостаточно

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал ухудшение экономической ситуации в Германии и отметил, что меры, которые принимает правительство, пока не могут переломить тенденцию.

«Экономический кризис все больше закрепляется на уровне стагнации, которая никого не может удовлетворять», — заявил он газете Bild. «Мер, которые до сих пор были приняты, недостаточно, чтобы преодолеть высокие проценты, нехватку спроса из-за рубежа, а также структурные проблемы, которые у нас есть в Германии», — сказал министр.