Вице-канцлер ФРГ заявил, что мер для выхода страны из кризиса принято недостаточно
22:45 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал ухудшение экономической ситуации в Германии и отметил, что меры, которые принимает правительство, пока не могут переломить тенденцию.
«Экономический кризис все больше закрепляется на уровне стагнации, которая никого не может удовлетворять», — заявил он газете Bild. «Мер, которые до сих пор были приняты, недостаточно, чтобы преодолеть высокие проценты, нехватку спроса из-за рубежа, а также структурные проблемы, которые у нас есть в Германии», — сказал министр.
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