Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии и покинет пост премьера Японии
09:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.
Председатель правящей партии фактически становится премьер-министром. Таким образом, после выборов главы ЛДП Кисида покинет пост главы правительства.
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