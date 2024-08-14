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Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии и покинет пост премьера Японии

09:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

Председатель правящей партии фактически становится премьер-министром. Таким образом, после выборов главы ЛДП Кисида покинет пост главы правительства.

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