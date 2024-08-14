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НОВОСТИ

База США в Сирии подверглась атаке — Reuters

11:00 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась атаке, но снаряды не поразили сам объект. Об этом два американских чиновника сообщили агентству Reuters.

Ранее источник Reuters в органах безопасности сообщил, что по окрестностям военной базы США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор было выпущено шесть снарядов, все они упали в непосредственной близости от объекта. Отмечается, что возглавляемая США коалиция ответила на атаку артиллерийским огнем.

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