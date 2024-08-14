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Трамп намекнул, что может уехать в Венесуэлу, если проиграет на выборах в США

13:20 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава государства Дональд Трамп дал понять, что в случае поражения на выборах в ноябре может решить уехать в Венесуэлу, которая будет для него более безопасным вариантом, чем сами Соединенные Штаты. На этот фрагмент интервью Трампа предпринимателю Илону Маску обратили внимание американские СМИ.

«Если что-то произойдет на этих выборах, что было бы ужасным зрелищем, мы в следующий раз встретимся в Венесуэле, потому что она будет более безопасным местом для встречи, чем наша страна. <…>. Так что мы с вами поедем туда и поужинаем в Венесуэле», — сказал политик. Его слова приводит портал The Daily Beast, отмечая, что тем самым Трамп допустил, что может «сбежать в Венесуэлу».

По мнению республиканца, в Венесуэле уровень преступности падает, а американский — «чрезмерно высокий».

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