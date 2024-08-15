Залужный утверждает, что не причастен к подрыву «Северных потоков» — WSJ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный на фоне сообщений СМИ, что именно он организовал подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы вопреки решению президента Украины Владимира Зеленского, выступил с утверждением, что не причастен к этой диверсии. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Ранее это же издание сообщило, что операцию по подрыву «Северных потоков» одобрил лично Зеленский, однако потом, под давлением ЦРУ, будто бы отказался от ее проведения. Однако, как пишет The Wall Street Journal, занимавший тогда пост главкома ВСУ Залужный продолжил работу по подготовке и проведению диверсии.

В ответ на запрос газеты Залужный назвал обвинения в свой адрес провокацией. По его словам, ВСУ не имели полномочий проводить операции за пределами страны и «поэтому не могли быть причастны».