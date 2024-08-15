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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

11:20 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области, у двух задержанных граждан России изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ предотвращена подготовка террористического акта в Тюменской области, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска».

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