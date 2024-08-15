Харрис призовет Конгресс впервые в истории запретить завышение цен на продукты — Politico

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена призвать Конгресс впервые в истории принять федеральный запрет на завышение цен на продукты питания. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимного представителя избирательного штаба Харрис.

По его информации, вице-президент планирует объявить об этом 16 августа в ходе своего выступления в штате Северная Каролина. В этой же речи она изложит план действий на первые 100 дней своего президентства в случае победы на грядущих выборах, целью которого станут борьба с ростом цен на продукты питания и снижение повседневных расходов американцев. Как отметил источник издания, в рамках этого плана Харрис также намерена поручить Федеральной торговой комиссии США и генеральным прокурорам штатов проводить расследования в случаях завышения цен и взимать штрафы с компаний, нарушающих федеральный запрет.

Politico напоминает, что высокие цены на товары повседневного спроса стали проблемой для администрации президента США Джо Байдена еще в период пандемии коронавируса. По этой причине рейтинги одобрения экономической политики Байдена и Харрис отстают от соответствующих показателей бывшего хозяина Белого дома и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.