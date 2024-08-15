Склады гуманитарной помощи в секторе Газа заполнены продовольствием — Минобороны Израиля
15:32 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Склады гуманитарной помощи в секторе Газа «полностью укомплектованы» продовольствием. Об этом отчиталось Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) при израильском Минобороны.
«Объем гуманитарной и гуманитарных товаров, которые могут ввозиться в Газу, не ограничен», — отметили в ведомстве. Помощь «выгружается со стороны Газы на КПП „Керем-Шалом“, после чего международные гуманитарные организации „забирают ее на склады в Газе“ и „оттуда распределяют помощь среди мирных жителей Газы“, добавили в КОГАТ. По данным Управления, с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года на территорию палестинского анклава было ввезено 850 тыс. тонн гуманитарной помощи, порядка 80% из которой приходится на продовольствие.
«Израиль с первых дней войны старался создать условия для поставки гуманитарных грузов в сектор Газа», — прокомментировали сообщение КОГАТ корреспонденту ТАСС в пресс-службе Армии обороны Израиля. «Открывались дополнительные КПП, чтобы увеличить объем грузов и обеспечить доставку в разные части сектора», — продолжили в ведомстве, отметив, что» все грузы проходят проверку», но «только по соображениям безопасности». «Распределение грузов внутри сектора [находится] под ответственностью международных организаций», — добавили в армейской пресс-службе.
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