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Дифференцированные тарифы на электроэнергию ввели 72 региона России

11:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дифференциацию тарифов по объему потребления электроэнергии для населения ввели 72 региона России, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС отметила, что механизм дифференцированных тарифов по объему потребления был разработан для решения проблемы несправедливого ценообразования. Так, значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. Механизм позволит снизить нагрузку на прочих потребителей и сократить объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, напомнил заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов, чьи слова приводит ФАС.

Уточняется, что со второго полугодия 2024 года новая формула расчета тарифов начала действовать еще в 65 регионах. При этом в 6 регионах продолжит действовать социальная норма потребления электроэнергии — определенный объем электричества, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Среди них Забайкальский и Красноярский край, Владимирская, Нижегородская, Орловская, Ростовская области.

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