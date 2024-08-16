Дифференцированные тарифы на электроэнергию ввели 72 региона России
11:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дифференциацию тарифов по объему потребления электроэнергии для населения ввели 72 региона России, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
ФАС отметила, что механизм дифференцированных тарифов по объему потребления был разработан для решения проблемы несправедливого ценообразования. Так, значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга. Механизм позволит снизить нагрузку на прочих потребителей и сократить объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, напомнил заместитель руководителя службы Геннадий Магазинов, чьи слова приводит ФАС.
Уточняется, что со второго полугодия 2024 года новая формула расчета тарифов начала действовать еще в 65 регионах. При этом в 6 регионах продолжит действовать социальная норма потребления электроэнергии — определенный объем электричества, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Среди них Забайкальский и Красноярский край, Владимирская, Нижегородская, Орловская, Ростовская области.
НОВОСТИ
- 11:20 16.08.2024
- В Польше признали, что все меньше украинцев готовы воевать в рядах ВСУ
- 11:05 16.08.2024
- Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно — Минцифры
- 10:32 16.08.2024
- Индия в июле импортировала нефть из России на сумму $2,8 млрд
- 10:20 16.08.2024
- Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны Байдена в штаб Трампа — NYT
- 10:05 16.08.2024
- Ким Чен Ын в телеграмме Путину заявил, что РФ победит в «священной войне за мир»
- 10:00 16.08.2024
- Лидер Эквадора обвинил вице-президента в предательстве
- 09:32 16.08.2024
- Уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
- 09:20 16.08.2024
- Запад хочет лишить Россию выхода в Балтийское море — Патрушев
- 09:05 16.08.2024
- Один из летчиков Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб
- 09:00 16.08.2024
- За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА над Черным морем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать