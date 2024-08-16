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НОВОСТИ

В Сбере рассказали о повестке предстоящей конференции по искусственному интеллекту AI Journey

15:15 16.08.2024

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ленте.ру» рассказал о предстоящем в ноябре очередном AI Journey – ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту (AI).

«Наша AI-конференция пройдт уже в девятый раз, и с каждым годом ее масштаб растет. Участников конференции ожидает еще больше интересных экспертов со всего мира, которые выступят с докладами на сверхактуальные темы. Будем обсуждать сильный искусственный интеллект (AGI), большие языковые модели (LLM), компьютерное зрение (CV), квантовые технологии, генеративный AI (Gen AI) и многое другое, – перечислил он. – В фокусе внимания – кейсы применения искусственного интеллекта в бизнесе, влияние этой технологии на жизнь людей и ESG-повестку. Плюс мы планируем расширить нашу технологическую выставку, на которой будут ключевые AI-решения как российских, так и зарубежных компаний».

По словам Александра Ведяхин, традиционно многие мероприятия будут посвящены старшеклассникам и студентам – будет специальный трек AI Junior для начинающих AI-специалистов. Кроме того, на днях стартует AIJ Contest – соревнование, в котором исследователи могут продемонстрировать навыки решения задач по самым топовым технологиям: Embodied AI, Emotional AI, мультиагентность, AI-агенты. «Также в ходе AI Journey мы проводим открытый отбор научных статей (AIJ Science). Самые значимые работы по традиции войдут в научный журнал, который мы выпускаем совместно с Российской академией наук. Автор лучшей статьи получит крупное денежное вознаграждение», – добавил он.

География мероприятий AI Journey давно не ограничивается Москвой, и в этом году региональные лекции AIJ пройдут от Калининграда до Владивостока, отметил Александр Ведяхин.

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