НОВОСТИ

Обмеление Каспийского моря будет продолжаться еще 3-5 лет — глава Росгидромета

13:20 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться еще ближайшие 3-5 лет. Об этом сообщил журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в рамках сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

«За последние десять лет Каспийское море потеряло свой уровень до двух метров. <…> По расчетам наших климатологов, [падение уровня] будет продолжаться как минимум еще 3-5 лет. Безусловно, это достаточно критическое явление для региона», — сказал он.

На данный момент неизвестно, что будет с Каспийским морем через 3-5 лет, будет ли подъем уровня воды, как это происходило ранее.

