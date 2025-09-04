0
НОВОСТИ

Легализация майнинга открывает новую кредитоемкую отрасль, отмечают в Сбере

13:17 04.09.2025

Легализация майнинга и вывод криптоактивов в России из тени означает появление новой кредитоёмкой отрасли. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.

«Поскольку майнерам нужно реализовывать свои активы, то появляются соответствующие продукты, инструменты. Соответственно, инвесторы получают доступ к новому инструментарию, связанному с индексами наиболее популярных криптовалют, и могут диверсифицировать свои портфели. Такие инструменты уже предлагаются на российском рынке, в том числе Сбером», – отметил он.

