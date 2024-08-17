Роструд с 2025 года начнет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью
08:50 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роструд с 1 января 2025 года начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. Проект соответствующего постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
«С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и станет публичным», — говорится в распространенном сообщении.
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