0
0
2
НОВОСТИ

Средняя цена газа на бирже в Европе в августе подскочила на 19%

10:30 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя биржевая цена на газ в Европе с начала августа выросла на 19%, находясь на максимуме с ноября — декабря 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основной причиной такой динамики стали события в Курской области, но основной рост цен произошел еще раньше в течение года.

В июле средняя цена газа в Европе составила порядка $366 за 1 тыс. куб. м, но уже за первые 16 дней августа она подскочила на 19% — до $435.

Опасения инвесторов вызывает в том числе ситуация с транзитом газа через Украину на фоне событий в Курской области. 6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа». Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 17.08.2024
Турция и Ирак будут координировать борьбу с терроризмом из совместного центра — Sabah
0
83
09:30 17.08.2024
«Хезболлах» и Иран снизили боеготовность своих ракетных подразделений — NYT
0
139
09:00 17.08.2024
Буркина-Фасо рассчитывает на помощь РФ по ряду вопросов безопасности — министр обороны
0
177
08:50 17.08.2024
Роструд с 2025 года начнет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью
0
209
08:40 17.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в приграничье Курской области
0
242
08:30 17.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили один беспилотник над Белгородской областью
0
214
22:01 16.08.2024
В российских отелях могут появиться невозвратные тарифы
0
683
20:23 16.08.2024
Начинается отселение жителей пяти населенных пунктов Белгородской области – губернатор Гладков
0
828
20:05 16.08.2024
В западную часть Тихого океана НАТО решила направить боевые корабли стран альянса - СМИ
0
1019
19:00 16.08.2024
Премьер Финляндии считает, что для открытия границы с РФ сейчас «нет условий»
0
886

Возврат к списку