Средняя цена газа на бирже в Европе в августе подскочила на 19%

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя биржевая цена на газ в Европе с начала августа выросла на 19%, находясь на максимуме с ноября — декабря 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основной причиной такой динамики стали события в Курской области, но основной рост цен произошел еще раньше в течение года.

В июле средняя цена газа в Европе составила порядка $366 за 1 тыс. куб. м, но уже за первые 16 дней августа она подскочила на 19% — до $435.

Опасения инвесторов вызывает в том числе ситуация с транзитом газа через Украину на фоне событий в Курской области. 6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа». Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину.