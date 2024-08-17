Британия запустила на орбиту первый военный спутник для разведки и наблюдения
20:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Об этом говорится в сообщении, распространенном Космическим командованием Соединенного Королевства.
Как отмечается, спутник Tyche, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании. Его разработка и сборка обошлись в 22 млн фунтов ($25 млн). Спутник весом 160 кг разработан для того, чтобы предоставлять картинку наземных объектов шириной в 5 км с четкостью до 90 см. Как ожидается, он должен проработать на орбите не менее пяти лет.
До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.
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