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НОВОСТИ

Британия запустила на орбиту первый военный спутник для разведки и наблюдения

20:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Об этом говорится в сообщении, распространенном Космическим командованием Соединенного Королевства.

Как отмечается, спутник Tyche, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании. Его разработка и сборка обошлись в 22 млн фунтов ($25 млн). Спутник весом 160 кг разработан для того, чтобы предоставлять картинку наземных объектов шириной в 5 км с четкостью до 90 см. Как ожидается, он должен проработать на орбите не менее пяти лет.

До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

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