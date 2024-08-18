Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы, которые хотят избежать мобилизации в вооруженные силы страны, бегут с Украины на Запад через Белоруссию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Они [не желающие идти в украинскую армию] куда побежали? В Россию же не могут. <…> Они к нам начали бежать. <…> Бегут к нам [в Белоруссию], через нас и так далее. Большими потоками. Кто-то — в большинстве своем — бежит на Запад, в Польшу», — сказал он.