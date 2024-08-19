К восточному побережью Китая приближается тайфун «Чондари»
08:10 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, утром центр тропического циклона находился примерно в 430 км к востоку от города Тайбэй (остров Тайвань). Максимальная сила ветра в его эпицентре достигает 18 метров в секунду.
Ожидается, что тайфун, движущийся со скоростью 15-20 км/час в северном направлении, принесет штормы в китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян.
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