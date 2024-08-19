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НОВОСТИ

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

09:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет <…>. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы», — написал он.

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