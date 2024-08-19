Более половины поляков считают, что Киев должен начать мирные переговоры с РФ — опрос
13:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% жителей Польши полагают, что власти Украины должны начать переговоры с РФ для окончания вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу портала Wirtualna Polska.
Согласно нему, 54,5% опрошенных считают, что Киев должен начать мирные переговоры с Москвой. Против этого высказались 26,1% респондентов. У 19,4% участников опроса отсутствует мнение по этому вопросу.
Исследование проводилось с 26 по 28 июля по телефону и в интернете. В нем приняли участие 1 тыс. совершеннолетних поляков.
НОВОСТИ
- 13:05 19.08.2024
- На Украине возобновили применение графиков отключения электричества
- 12:32 19.08.2024
- Вэнс считает, что СМИ подделывают результаты опросов, чтобы помешать Трампу победить
- 12:20 19.08.2024
- Вузы РФ объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест — Чернышенко
- 12:05 19.08.2024
- Товарооборот между РФ и КНР в 2024 г. обновит прошлогоднюю высокую планку — Силуанов
- 12:00 19.08.2024
- Блинкен заявил о «последнем шансе» добиться сделки по урегулированию в Газе
- 11:32 19.08.2024
- ВСУ передислоцируются на Курском направлении для атаки на новом участке — Алаудинов
- 11:20 19.08.2024
- Премьер Госсовета КНР посетит Россию 20–22 августа — правительство РФ
- 11:05 19.08.2024
- Белоруссия оттягивает на себя украинские войска численностью 120 тыс. человек — Лукашенко
- 11:00 19.08.2024
- Следовавший в Калининград автобус перевернулся в Литве, 20 человек пострадали
- 10:32 19.08.2024
- США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx, еще 8 передадут в 2025 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать