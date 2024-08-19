Более половины поляков считают, что Киев должен начать мирные переговоры с РФ — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% жителей Польши полагают, что власти Украины должны начать переговоры с РФ для окончания вооруженного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром United Surveys по заказу портала Wirtualna Polska.

Согласно нему, 54,5% опрошенных считают, что Киев должен начать мирные переговоры с Москвой. Против этого высказались 26,1% респондентов. У 19,4% участников опроса отсутствует мнение по этому вопросу.

Исследование проводилось с 26 по 28 июля по телефону и в интернете. В нем приняли участие 1 тыс. совершеннолетних поляков.