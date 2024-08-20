Передовые части ВСУ в Курской области уничтожены, противник остановлен — Алаудинов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные, уничтожив передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, остановили противника по всему периметру. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник полностью по всему периметру остановлен. Останавливание продвижение противника — это была не отдельная задача, которая должна была просто остановить противника, параллельно нам надо было уничтожить основные ресурсы, которые у них были непосредственно для продвижения, это нам тоже очень хорошо удалось. Получилась такая картина, что мы остановили противника, уничтожив его передовые эшелоны. Очень сильный урон нанесли мы противнику, он потерял очень много техники, танки, бронированные машины и много пехоты», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».