Передовые части ВСУ в Курской области уничтожены, противник остановлен — Алаудинов
14:32 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные, уничтожив передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, остановили противника по всему периметру. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник полностью по всему периметру остановлен. Останавливание продвижение противника — это была не отдельная задача, которая должна была просто остановить противника, параллельно нам надо было уничтожить основные ресурсы, которые у них были непосредственно для продвижения, это нам тоже очень хорошо удалось. Получилась такая картина, что мы остановили противника, уничтожив его передовые эшелоны. Очень сильный урон нанесли мы противнику, он потерял очень много техники, танки, бронированные машины и много пехоты», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
НОВОСТИ
- 15:00 20.08.2024
- Запад отказал Зеленскому в возвращении беженцев призывного возраста — Bloomberg
- 14:30 20.08.2024
- Альянс в сфере искусственного интеллекта готовит эталонную программу допобразования
- 14:12 20.08.2024
- Путин возложил цветы к памятникам погибшим в теракте в школе Беслана
- 14:00 20.08.2024
- ФРГ возьмет на себя управление морскими силами НАТО на Балтике — главком ВМС
- 13:47 20.08.2024
- Альянс в сфере искусственного интеллекта усовершенствовал свою модель профессий и компетенций
- 13:32 20.08.2024
- Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию
- 13:20 20.08.2024
- Количество ищущих работу американцев достигло максимума за десятилетие — опрос
- 13:05 20.08.2024
- Китай рассчитывает выйти на новый уровень отношений с РФ — вице-премьер Госсовета КНР
- 13:00 20.08.2024
- ВС РФ уничтожили пункт управления и склад боеприпасов ВСУ в Глухове Сумской области
- 12:58 20.08.2024
- Членом Альянса в сфере искусственного интеллекта стала новая компания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать