Отношения ФРГ и Польши ухудшились в связи с расследованием по «Севпотокам» — WSJ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование дела о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» привело к ухудшению отношений между Германией и Польшей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, напомнило издание, 17 августа опубликовал пост в соцсети X, в котором потребовал от «патронов „Северных потоков“ извиниться и замолчать», указав тем самым на ФРГ. Так он отреагировал на сообщения в германских СМИ о том, что за подрывом газопроводов стоят Украина и Польша.

Как сообщили собеседники WSJ, власти Германии «были ошеломлены» подобным заявлением Варшавы, но решили не отвечать на него, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они указали на то, что обе страны входят в НАТО и должны в первую очередь думать о поддержке Киева.

Однако, добавила газета, конфликт между двумя европейскими странами по поводу «Севпотоков» назревал в течение нескольких месяцев. Собеседники в Берлине заявили, что в последнее время Польша «намеренно пыталась сорвать расследование», отказавшись предоставлять необходимые записи с камер наблюдения, а также данные, полученные с мобильных телефонов. В Польше, в свою очередь, проинформировали, что таких записей не существует, а позднее отказались выдать ордер на арест одного из подозреваемых в подрыве газопроводов.

На этом фоне, написала WSJ, «Берлин решил довести дело до высших эшелонов власти», но даже общение на уровне министров не помогло смягчить позицию Польши. Таким образом, отметила газета, все подозреваемые в подрыве сейчас, вероятно, находятся на Украине, которая не может экстрадировать своих собственных граждан.