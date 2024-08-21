На АЭС «Фукусима-1» 22 августа впервые начнут извлечение расплавившегося ядерного топлива
12:00 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор АЭС «Фукусима-1» компания Tokyo Electric Power (TEPCO) 22 августа начнет первое с момента аварии в марте 2011 года извлечение расплавившегося ядерного топлива, что станет новым этапом в процессе демонтажа станции. Об этом сообщил журналистам на станции представитель TEPCO Дзюнъити Мацумото.
«Тестовое извлечение начнется 22 августа, и процесс займет около двух недель», — сказал он. Предполагается, что в результате удастся получить образцы мусора, который представляет собой смесь расплавившегося в результате аварии ядерного топлива с элементами поврежденных металлических конструкций и другими обломками.
Изначально процесс извлечения планировалось начать еще в 2021 году, однако из-за ряда технологических проблем, в том числе задержек в разработке оборудования из-за пандемии коронавируса, он был отложен. Для извлечения обломков планируется использовать роботизированную руку, оснащенную камерами и сенсорами, однако первостепенной задачей является получение сведений о характеристиках мусора, поэтому для тестового извлечения будет использоваться более простая телескопическая «удочка». В результате из помещения второго реактора планируется получить образец весом несколько граммов.
«Причина, по которой мы решили сделать это, заключается в том, что мы до сих пор не знаем характеристик [мусора]», — пояснил Мацумото. По его словам, операция позволить решить главную задачу в процессе демонтажа аварийной станции — полного извлечения смеси расплавившегося ядерного топлива с обломками. По имеющимся оценкам, в зданиях первого, второго и третьего реакторов насчитывается в общей сложности около 880 тонн такого мусора.
Процесс извлечения мусора займет много лет. Как уточнил Мацумото, ориентировочные сроки для выполнения таких работ в небольшом масштабе для второго ректора — вторая половина 2020-х гг., в то время как полномасштабные работы на третьем реакторе запланированы на первую половину 2030-х гг. «Извлечение расплавившегося ядерного топлива является самым большим вызовом на пути к полному демонтажу станции. Целевой срок [для завершения работ по полному демонтажу АЭС] — 2051 год — не изменился», — добавил Мацумото.
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