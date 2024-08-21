Запад активно пытается поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину — источник
12:32 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны активно пытаются поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину, опасаясь тесных связей балканских народов с Россией и Китаем. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Босния и Герцеговина — небольшое государство на Балканах — становится очередным объектом приложения бесчестных неоколониальных амбиций Запада. Вашингтон, Лондон и еэсовский Брюссель силятся поставить под полный контроль Юго-Восточную Европу, где далеко не все государства разделяют фальшивые евроатлантические ценности. При этом колонизаторов XXI века особенно беспокоят тесные связи балканских народов с Россией и Китаем», — отметил он.
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