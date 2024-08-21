12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны активно пытаются поставить под полный контроль Боснию и Герцеговину, опасаясь тесных связей балканских народов с Россией и Китаем. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Босния и Герцеговина — небольшое государство на Балканах — становится очередным объектом приложения бесчестных неоколониальных амбиций Запада. Вашингтон, Лондон и еэсовский Брюссель силятся поставить под полный контроль Юго-Восточную Европу, где далеко не все государства разделяют фальшивые евроатлантические ценности. При этом колонизаторов XXI века особенно беспокоят тесные связи балканских народов с Россией и Китаем», — отметил он.