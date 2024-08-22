В новом учебном году в школах РФ приступят к учебе 18,5 млн детей — Кравцов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 18,5 млн детей пойдут в школы РФ в наступающем учебном году. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«2 сентября пойдут в школы в целом 18,5 миллиона школьников», — сказал министр.

В телеграм-канале Минпросвещения уточняется, что в первый класс в 2024 году пойдут 1,8 млн первоклассников.