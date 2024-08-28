Цены на бензин на АЗС более месяца превышают уровень инфляции – Росстат
19:12 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост стоимости бензина на АЗС пятую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране, с начала 2024 года по 26 августа он составил 6,45% при инфляции в 5,19%, следует из статистики Росстата.
Если на неделе с 13 по 19 августа разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 1,07 п. п. , то с 20 по 26 августа — уже 1,26 п. п. На прошлой неделе был зафиксирован уровень инфляции в 0,03%, а цены на бензин за этот же период увеличились на 0,22%.
Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,16%, что на 2,03 п. п. меньше инфляции. С 20 по 26 августа дизель подорожал на 0,06%.
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