0
0
63
НОВОСТИ

Цены на бензин на АЗС более месяца превышают уровень инфляции – Росстат

19:12 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост стоимости бензина на АЗС пятую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране, с начала 2024 года по 26 августа он составил 6,45% при инфляции в 5,19%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 13 по 19 августа разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 1,07 п. п. , то с 20 по 26 августа — уже 1,26 п. п. На прошлой неделе был зафиксирован уровень инфляции в 0,03%, а цены на бензин за этот же период увеличились на 0,22%.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,16%, что на 2,03 п. п. меньше инфляции. С 20 по 26 августа дизель подорожал на 0,06%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 28.08.2024
Росстат назвал самые популярные у российских туристов зарубежные направления
0
82
17:40 28.08.2024
На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
0
255
17:32 28.08.2024
Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
238
17:22 28.08.2024
Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в Мосгордуму
0
255
17:15 28.08.2024
ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области - замдиректора ЦРУ
0
546
17:00 28.08.2024
Взрывотехники МЧС обезвредили в Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS
0
261
16:32 28.08.2024
Сербия планирует подписать контракт на поставку Rafale во время визита Макрона — Вучич
0
334
16:12 28.08.2024
Венгрия 10 лет защищает границы ЕС от мигрантов без помощи со стороны Брюсселя — посол
0
321
16:00 28.08.2024
США не следует уклоняться от ответственности за кризис на Украине — Ван И
0
353
15:32 28.08.2024
Армия Израиля уничтожила трехкилометровый туннель в центре сектора Газа
0
366

Возврат к списку