ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
11:05 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников», — сообщили в ЦОС.
«В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины», — отметили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 11:35 30.08.2024
- Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
- 11:32 30.08.2024
- ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
- 11:20 30.08.2024
- В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
- 11:00 30.08.2024
- Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
- 10:32 30.08.2024
- В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину — министр обороны Эстонии
- 10:20 30.08.2024
- Армия Израиля заявила о ликвидации десятков радикалов в боях на юге и в центре Газы
- 10:05 30.08.2024
- Казна Киева пустеет, потому он стремится вернуть чуждый ему Донбасс — Медведев
- 10:00 30.08.2024
- Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного
- 09:32 30.08.2024
- ВСУ все реже открывают ответный огонь, потому что ежедневно сдают позиции — МО
- 09:20 30.08.2024
- Школы и вузы к сентябрю 2024 года успели на 60% перейти на отечественное ПО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать