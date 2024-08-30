11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников», — сообщили в ЦОС.

«В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины», — отметили в ФСБ.