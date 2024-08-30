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На Украине утверждают, что забирают в ВСУ в 2,5 раза больше мужчин, чем в начале года

12:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скандальный закон о мобилизации, ужесточивший правила ее проведения, позволяет забирать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2,5 раза больше человек, чем в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины на запрос о темпах проведения мобилизации.

«Вступление в силу закона позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу в период мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года», — говорится в цитируемом изданием ответе.

Командование ВСУ на фоне неудач и отступления в Донбассе в последнее время регулярно сталкивается с критикой из-за того, что подразделения на передовой недостаточно укомплектованы и не могут быть отведены на отдых. На нехватку людей неоднократно указывали западные СМИ. Из-за мобилизации при этом мужчин не хватает в промышленности и сельском хозяйстве. Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указывал, что темпы мобилизации на Украине после принятия нового закона все равно недостаточные. Как отмечал в конце апреля занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу, общие потери ВСУ с начала специальной военной операции на тот момент составили почти полмиллиона человек.

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