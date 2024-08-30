Начались бои за Купянск, ВС РФ вышли на прямую линию — Марочко
18:40 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Освобождение 30 августа села Синьковка Харьковской области позволяет российским военным усилить давление на подразделения ВСУ в Купянске, началось освобождение города, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что уменьшение расстояния до Купянска сделало возможным расширить огневое воздействие на противника за счет применения и крупнокалиберного стрелкового оружия.
«С освобождением Синьковки мы можем говорить уже с полной уверенностью о том, что начались бои за Купянск, — сказал Марочко. — После Синьковки мы выходим на прямую линию к населенному пункту, крупному логистическому центру украинских боевиков, где концентрируется довольно-таки солидная группировка. Там есть и склады с горючим, и с боеприпасами украинских боевиков, спрятаны вооружение и военная техника. То есть можно говорить, что наши действия направлены на освобождение этого населенного пункта. <…> Близкое расстояние к Купянску уже позволяет нашим войскам применять не только артиллерию, но и крупнокалиберное стрелковое оружие. Так что давление на украинских боевиков будет усилено благодаря тому, что тактико-технические характеристики оружия будут позволять наносить удары по передовым позициям украинских боевиков».
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