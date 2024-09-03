Власти Молдавии в погоне за похвалами Запада заразились «синдромом Горбачева» — Тарлев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии страдают «синдромом Горбачева», когда в погоне за похвалами со стороны западных лидеров игнорируют собственных граждан. Об этом заявил в эфире телеканала «Экслюзив ТВ», кандидат в президенты, бывший премьер-министр республики (2001-2008) Василий Тарлев.

«У меня сложилось впечатление, что наше руководство страдает „синдромом Горбачева“. Вы помните, чем больше его хвалили зарубежные лидеры, тем больше ругали граждане страны, которой он руководил. Я считаю, если ты президент, депутат или министр, тебя должны хвалить те, кто тебя избрал, а не политики из-за океана,» — сказал Тарлев, который сейчас возглавляет Национальный конгресс промышленников и предпринимателей Молдавии.

Он напомнил, как Джо Байден, будучи вице-президентом США, во время визита в Кишинев в 2011 году назвал Молдавию «историей успеха». «И чем закончилась эта „история успеха“? Из банков страны был украден $1 млрд. И вместо того, чтобы посадить виновников этого воровства на скамью подсудимых, правительство приняло решение, по которому бремя возвращения миллиарда возложено на народ. И это „история успеха“? Извините, мне такая история не нужна», — подчеркнул Тарлев.

Ранее Тарлев отметил, что внешний долг Молдавии за три года правления президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности вырос с $2,17 млрд до $3,26 млрд. В 2022 году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза, резко увеличились цены на остальные товары и услуги.