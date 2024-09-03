Подмосковье продолжает помогать участникам СВО

18:50

Фото Министерства информации и молодежной политики

Московской области



Подмосковье продолжает помогать участникам специальной военной операции. Недавно в зону СВО была направлена новая партия техники и оборудования. Бойцы 242 губернаторского полка получили 10 систем радиоэлектронной борьбы. Это приборы, позволяющие эффективно противодействовать атакам fpv-дронов и работе вражеских разведывательных квадрокоптеров. Системы устанавливаются на тяжелую бронированную технику: танки, БМП, а также на автомобили.

Военнослужащие 242 полка поблагодарили зампреда областного правительства Вячеслава Духина, министра информации и молодежной политики Московской области Екатерину Швелидзе и директора телеканала «360» Алексея Каклюгина за помощь и общий вклад в будущую победу.

Ранее в это же подразделение уже были доставлены 20 комплектов носимых пехотных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такой прибор, закрепленный на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.