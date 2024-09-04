"Роснефть" и Якутия договорились о развитии сотрудничества в социальной сфере
11:15 04.09.2024
«Роснефть» и Республика Саха (Якутия) в ходе IX Восточного экономического форума подписали соглашение о финансировании строительства культурного центра. На средства компании в селе Тас-Юрях Мирнинского района планируется построить многофункциональный культурный центр, включающий сельский дом культуры, библиотеку, почтовое отделение, актовый и спортивный залы. Подписи под соглашением поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Якутии Айсен Николаев.
В 2023 году при поддержке входящей в "Роснефть" компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" в школе села Тас-Юрях создали центр профильного и цифрового образования «Точка роста». Там были отремонтированы кабинеты робототехники, 3D-моделирования, школьный пресс-центр. В школе оборудовали телестудию, лингафонный кабинет, историко-краеведческий музей с выставочно-образовательной экспозицией.
Сейчас "Роснефть" в республике выполняет ряд образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного компанией и правительством региона в 2015 году. Например, в 2022 году, в год 100-летия Якутии, «Роснефть» открыла Малую академию наук в селе Чапаево Хангаласского района, ставшую хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников Дальнего Востока. Работа там организована по модели образовательного центра «Сириус». В здании учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов республики.
А с 2023 года "Роснефть" помогает создавать учебно-тренировочный центр «Фабрика процессов полного цикла нефти и газа» на базе Регионального технического колледжа в городе Мирном. Центр будет открыт в этом году.
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