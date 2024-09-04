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Росстат фиксирует рост цен на бензин выше инфляции шестую неделю подряд

19:15 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост стоимости бензина на АЗС шестую неделю подряд превышает уровень инфляции в России, с начала 2024 года по 2 сентября он составил 6,67% при инфляции в 5,17%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 20 по 26 августа разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 1,26 п. п., то на неделе с 27 августа по 2 сентября — уже 1,5 п. п. На прошлой неделе потребительские цены снизились на 0,02%, а цены на бензин за этот же период увеличились на 0,21%.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,2%, что на 1,97 п. п. меньше инфляции. С 27 августа по 2 сентября дизель подорожал на 0,04%.

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